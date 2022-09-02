18 первых классов в одной школе: рекордное число первоклассников зафиксировали в Нур-Султане

Школьная линейка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера, 1 сентября, впервые за парты по всему Казахстану сели 400 тысяч детей, 26 тысяч из них - в столице. Это новый рекорд для Нур-Султана, однако родители столичных школьников рекордным показателям вовсе не рады, передает сайт телеканала КТК.

На линейке в одной из школ побывал министр просвещения Асхат Аймагамбетов. Он поздравил учащихся школы-гимназии №86. Здесь в две смены учатся 2,5 тысячи детей. 336 из них – первоклашки, которых ждут новые правила обучения.

"С первого класса вводится отдельный предмет – труд, трудовое обучение как отдельный предмет. Второе: в школах с казахским языком обучения в первом классе наши дети теперь будут изучать не три языка одновременно, а в первом классе они будут учить только государственный язык, то есть язык обучения. Во втором классе дополнительно будут изучать русский язык. И в третьем классе – английский язык", - напомнил еще раз Аймагамбетов.

Сразу после линейки министра обступила толпа родителей: поговорить, а заодно сделать фото на память.

А вот в соседней школе №83 было не столь празднично. Это одна из школ в Алматинском районе столицы – единственная в округе с русским языком обучения. И сегодня тут 18 первых классов.

Такое количество детей возмущает родителей, поскольку школьники вынуждены учиться в три смены и возвращаться домой в почти десять часов вечера.

"Дома были построены по госпрограмме, выданы многодетным семьям. Следовательно, детей в этой школе больше 4 тысяч, около 5 тысяч детей. Три смены. Учимся – шестидневка, нам уже сообщили. Мои двое детей – третий и четвертый класс – учатся с трех часов до 8-9 часов вечера", - поделилась одна из родительниц Айгуль Дюсинбинова.

Родители говорят, что на их жалобы никто не обращает внимания. Кроме того, возмущаются взрослые, с них собрали заявления о полной ответственности за своих детей, которые возвращаются поздно домой.

Директор подтверждает: школа, рассчитанная всего на 1200 мест, серьезно перегружена. Ее построили всего шесть лет назад, и тогда уроки посещали 372 ребенка. А вот сегодня их количество увеличилось больше чем в 10 раз. Все 4,5 тысячи детей относятся сюда по прописке.

"У нас такой своеобразный спальный район. Тысячи и тысячи квартир сданы за последние пять лет. Дети проживают на нашем микроучастке. Поэтому я не имею никакого морального и юридического права не принимать детей.

Когда приходят к нам родители, новых детей приводят, я провожу экскурсию и показываю, в каких стесненных обстоятельствах, условиях мы учим детей", - объяснила директор школы-гимназии №83 Сауле Теменова.

Чтобы хоть как-то решить проблему, здесь планируют пристроить дополнительный корпус на 600 мест. Он сможет принимать свыше тысячи учеников в две смены. Однако это разгрузит классы только временно.

Похожие проблемы испытывает 15 столичных школ из 100, это только по официальным отчетам. А в этом году в Нур-Султане снова рекордное количество первоклашек – 26 тысяч.

Источник: КТК

Между тем в Алматы первый в жизни школьный звонок прозвенел для более чем 31 тыс. детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985819-18-pervyh-klassov-v-odnoy-shkole-rekordnoe-chislo-pervoklassnikov-zafiksirovali-v-nur-sultane/