Полиция Алматы обратилась к школьникам и их родителям

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Полиция города Алматы сделала заявление в связи с началом учебного года в Казахстане, сообщается на официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Начальник департамента Алматы Арыстангани Заппаров обратился к школьникам и их родителям.

"Дорогие дети! От лица Департамента полиции города Алматы я рад поздравить вас с Днем знаний – 1 сентября! Мы рады видеть вас после длительных каникул красивыми, счастливыми, а самое главное, здоровыми. В очередной раз вы вступаете во взрослую осознанную жизнь. Сегодня на дорогах Алматы складывается непростая обстановка, к сожалению, дети продолжают получать увечья и погибать в дорожных происшествиях", - сказал он.

По словам руководителя алматинской полиции, с начала текущего года в южной столице зарегистрировано 611 ДТП с участием детей, 4 ребенка погибли, еще 666 травмированы.

"С 1 сентября начато дежурство инспекторов патрульной полиции на перекрестках вблизи образовательных учреждений, чтобы обеспечить ребятам безопасный путь в школу. Водителям с помощью средств массовой информации и других ресурсов коммуникации неустанно напоминаем о необходимости использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства во время движения, соблюдать правила дорожного движения в местах расположения пешеходных переходов, не допускать превышение скоростного режима на дорогах города", - заявил главный полицейский Алматы.

Заппаров напомнил горожанам, что в настоящее время в мегаполисе проходит общереспубликанское профилактическое мероприятие "Внимание, дети", направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Он также добавил, что еще до начала учебного года соответствующими службами проводились обследования улично-дорожной сети, по результатам чего, обновляются дорожные разметки, увеличиваются количество дорожных знаков, а также ведутся работы по вырубке ветвей, ограничивающих обзор светофорных объектов.

"Каждый, кому дорога жизнь и здоровье ребенка, должен найти время и до начала учебного года пройти с ним путь от дома до школы, выбрать и показать безопасный маршрут, рассказать, как без риска перейти дорогу, перекресток, проехать в общественном транспорте", - призвал начальник ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985771-politsiya-almaty-obratilas-k-shkolnikam-i-ih-roditelyam/