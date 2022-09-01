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48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте. Он сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима. Сегодня в учреждении ИЧ-167/2 у 48 осужденных начался учебный год, передает Otyrar.kz.

48-летний Диас (имя изменено - прим. ред.) впервые в жизни пошел в школу. Его детство прошло на улице. Родители умерли рано, а родственники отказались от него. Он никогда не ходил в школу, не умел читать и писать.

"С детства воровал - кушать хотелось, иногда попрошайничал. Дома своего не было. В первый раз попал в колонию, когда мне было 20 - украл в магазине. Потом другой срок. Но никогда не хотел учиться, стыдно было, что ничего не умею.

С нами часто проводят занятия, показывают фильмы, тренинги психологические, рассказывают про книги. Вот и я захотел научиться читать. Долго сомневался, боялся даже. Но все-таки решил пойти в школу", - рассказывает заключенный.

Осужденные, которые в первый раз решили получить образование, идут сразу в шестой класс. Там педагоги будут преподавать уроки литературы, математики, истории. Диаса и его сокамерников научат письму и чтению.

"Многие из тех, кто отбывает наказание в учреждении, не могут читать и писать. Для некоторых написать свои фамилию и имя сложно. Мы стараемся дать им начальное образование. Некоторые обучаются в колледже", - отметил начальник воспитательного отдела Талгат Боранов.

В этом году 48 осужденных впервые пошли в школу. Всего в учреждении обучаются 72 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985754-48-letniy-muzhchina-vpervye-poshel-v-shkolu-v-shymkente/