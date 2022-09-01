Сроки выплаты пособий по уходу за ребенком продлят в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев на открытии третьей сессии парламента VII созыва рассказал о новых мерах поддержки материнства и детства, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства ответил на волнующий многих вопрос.

"Мы увеличим период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года (сейчас это пособие выплачивается до года – прим. ред.). Родители дольше будут со своими детьми в самом важном, младенческом, возрасте", – отметил президент.

Также, по его словам, для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это, уверен Токаев, поможет им легче вернуться к трудовой деятельности.

"Важным элементом благополучия граждан станет создание Единой системы адресной социальной помощи. С 2023 года планируется внедрить карту семьи и социальный кошелек. В рамках этих инициатив будут интегрированы различные меры государственной поддержки. Они станут понятными и, самое главное, точечными и проактивными", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее президент сообщал, что рост благосостояния граждан является основной целью экономической политики. Президент поручил увеличить размер минимальной заработной платы. Также половину от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда будут перечислять на счета детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985727-sroki-vyplaty-posobiy-po-uhodu-za-rebenkom-prodlyat-v-kazahstane/