"Нельзя игнорировать": Токаев предложил ужесточить наказание за домашнее насилие

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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана. В своей речи он затронул вопросы бытового насилия и подчеркнул, что наказание за подобные действия нужно ужесточить, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос отнесения семейного насилия к преступлениям обсуждается в обществе давно. Правоохранительные органы сомневаются в правильности этого предложения. Это связано с тем, что выявить такие бытовые ситуации непросто, а значит, и расследовать такие инциденты сложно.

Эти слова имеют смысл. Однако домашнее насилие нельзя игнорировать", - заметил глава государства.

Он подчеркнул, что если тех, кто устраивает погромы в семье, не накажут, они могут стать еще агрессивнее, тогда как пострадавшие останутся совершенно беззащитными.

"Думаю, пора ужесточить наказание за такие действия. Жертвы не должны бояться слов людей или давления со стороны кого-либо", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985707-nelzya-ignorirovat-tokaev-predlozhil-uzhestochit-nakazanie-za-domashnee-nasilie/