Токаев поручил установить пенсионный возраст для женщин на уровне 61 года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня во время выступления с ежегодным посланием народу сообщил о том, что возраст выхода на пенсию для женщин будет установлен на уровне 61 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время послания он сообщил, что планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года.

"Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда", – сказал президент.

Отметим, что по состоянию на 2022 год планка пенсионного возраста для женщин находится на уровне 60,5 лет.

Во время Послания сообщалось, что размер минимальной заработной платы в Казахстане вырастет, а половину от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда будут перечислять на счета детей. Также Токаев рассказал, как планирует улучшить здоровье нации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985688-tokaev-dal-poruchenie-poruchil-ustanovit-pensionnyy-vozrast-dlya-zhenschin-na-urovne-61-god/