Половину от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда будут перечислять на счета детей

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления с ежегодным Посланием народу страны предложил отчислять половину инвестиционных доходов Нацфонда детям, передает корреспондент NUR.KZ.

"Конституционные изменения, принятые на всеобщем референдуме, стали символом справедливого Казахстана. В нашей Конституции мы закрепили главный принцип, что земля и природные ресурсы являются собственностью народа. Это не пустое слово. Это основа всех реформ.

Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд – детям", – сообщил президент.

Он предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.

"По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь.

Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа. Учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года", – заключил Токаев.

Напомним, ранее президент сообщал, что рост благосостояния граждан является основной целью экономической политики. Президент поручил увеличить размер минимальной заработной платы. Также он отметил роль учителей в построении справедливого Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985628-polovinu-ot-ezhegodnogo-investitsionnogo-dohoda-natsfonda-budut-perechislyat-na-scheta-detey/