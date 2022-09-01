Налог на роскошь могут ввести в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с ежегодным посланием народу страны. В своем выступлении он заявил о возможности введения "налога на роскошь", передает корреспондент NUR.KZ.

"Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.

В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь", – сообщил Токаев.

"Налог на роскошь", как отметил президент, будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.

Также он поручил разработать новый Налоговый кодекс и объявил о повышении размера МЗП до 70 тысяч тенге. Кроме того, для женщин будет установлен возраст выхода на пенсию на уровне 61 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985623-nalog-na-roskosh-mogut-vvesti-v-kazhastane/