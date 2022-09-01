Перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в Казахстан поручил Токаев

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Сегодня, 1 сентября, президент Касым-Жомарт Токаев, выступает на заседании палат парламента с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года.

Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающим 200-250 тысяч тенге.

Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985602-tokaev-utilsbor-i-pervichnaya-registratsiya-ne-dolzhny-prevyshat-250-tys-tenge/