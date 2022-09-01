Какой будет погода в казахстанских мегаполисах в первый день осени

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Сегодня, 1 сентября, в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается до +29…+31 градуса жары, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Жителей Нур-Султана синоптики предупреждают о сильной жаре: в столице столбики термометров поднимутся до +32…+34 градусов. При этом астанчан ждет небольшое усиление ветра до 9-14 м/с.

Еще более жаркая погода ожидается сегодня в Шымкенте: здесь воздух прогреется до +34…+36 градусов. В третьем мегаполисе также ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в сентябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985588-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstanskih-megapolisah-v-pervyy-den-oseni/