Погоня полицейских за мотоциклистом попала на видео в Алматы

Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

В Алматы очевидцы засняли на видео погоню двух полицейских авто за мотоциклистом. В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности произошедшего.

По данным полицейских, инцидент произошел еще 24 августа. Водитель мотоцикла нарушил ПДД и проигнорировал требования полицейских остановиться.

"Данные вопиющие правонарушения были выявлены экипажем специализированного батальона. Законные требования сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал. В связи с этим экипажем были приняты меры, чтобы водитель сбавил скорость и в конечном итоге остановился", - сообщили в пресс-службе ДП.

Отмечается, что в отношении мотоциклиста было составлено три административных протокола - за невыполнение требований сотрудников полиции, отсутствие специальной категории в водительском удостоверении и отсутствие регистрации данного транспортного средства.

"Оно (транспортное средство - прим.ред.) не было зарегистрировано в надлежащем порядке, как того требует закон. Мотоцикл транспортировали на штрафстоянку", - проинформировал начальник управления местной полицейской службы Алматы полковник Ержан Узабаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985487-pogonya-politseyskih-za-mototsiklistom-popala-na-video-v-almaty/