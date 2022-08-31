Родился с пороком сердца и борется с раком: мальчику из Семея требуется лечение в Турции

Амирхан с мамой. Фото: из личного архива

Семилетний Амирхан Казезов из Семея родился с врожденным пороком сердца. Когда мальчику был год, у него стали синеть губы, он отказывался от еды, стал тяжело дышать. Эту напасть удалось победить - врачи провели плановую операцию, после которой ребенок смог жить обычной жизнью. Но несчастье снова настигло эту семью - в пять лет Амирхану поставили диагноз "рак", передает корреспондент NUR.KZ.

В три года Амирхан пошел в садик, хорошо развивался, говорил, рассказывал стишки. Когда ему было 4 года и 8 месяцев, у него заболел животик. Боли то прекращались, то возникали с новой силой. Родители вновь повели сына по врачам, лечили мальчика лекарствами, а в его пятый день рождения случился сильный приступ.

"Амирхан кричал от боли, не мог встать с постели, каждое движение причиняло боль. Мы вызвали скорую помощь, нас увезли в больницу. При госпитализации сына обследовали и УЗИ показало образование в брюшной полости. Санавиацией нас отправили в столицу, провели гистологию. Результат анализа оказался страшным - нейробластома забрюшинного пространства", - говорит мама мальчика, Бибигуль.

Амирхану назначили шесть курсов высокодозной химиотерапии, после чего взяли клетки костного мозга и провели операцию по удалению опухоли. Потом мальчик перенес трансплантацию костного мозга, будучи сам себе донором. Затем - лучевая терапия.

В 2021 году Амирхан вышел в ремиссию, его выписали домой, а через полгода случился рецидив. На сей раз - в головном мозге. В августе 2021 года Амирхану провели операцию по удалению опухоли в Усть-Каменогорске, и направили в Нур-Султан для дальнейшего лечения.

"Нам назначили тяжелое противорецидивное лечение - высокодозную "химию". Сынок очень плохо перенес, опухоль была в левой височной доли, левый глаз закрылся. Опухоль сдавливала жизненно важные органы. Появилась слабость, перестал ходить. Далее лечение стало помогать.

Амирхану стало лучше, он стал себя хорошо чувствовать, глазик открылся, сын стал ходить. Но случился новый рецидив. Опухоль в головном мозге резко пошла в рост. Глазик закрылся совсем. Начались сильные головные боли, рвота, тошнота. Далее снова операция. Опухоль была огромная - на пол головы", - говорит мама.

После операции и лечения мальчика выписали домой, но ему требуется продолжение терапии. Мама отправила документы в зарубежные клиники. Одна из клиник Турции отозвалась и пригласила мальчика на лечение.

Денег на это у семьи нет, все средства уходят на питание, лекарства и кредит. Кроме того, в семье еще двое сыновей, старшему из которых необходимо оплачивать учебу.

Остаток к сбору на сегодня - 41 тысяча долларов. Семья просит всех неравнодушных граждан оказать помощь в лечении малыша.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 0771 2470

Номер счета: KZ66722C000043013328

Halyk Bank: 4405 6397 1727 950

Номер счета: KZ246010002032629268

ИИН: 760508401439 Оспанбекова Бибигуль Тулегеновна (мама)

Instagram/@help_amirhan1

Тел.: +7-775-394-6395; +7-707-692-5291

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985436-rodilsya-s-porokom-serdtsa-i-boretsya-s-rakom-malchiku-iz-semeya-trebuetsya-lechenie-v-turtsii/