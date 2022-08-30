Жара до 39 градусов: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

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В ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. В некоторых областях ожидается сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом говорится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 31 августа днем в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный днем, на северо-востоке области порывы до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара - до 38 градусов, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также завтра в Кызылординской, Жамбылской, Абайской областях, по данным синоптиков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области завтра синоптики прогнозируют сильную жару - до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 августа на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 31 августа на большей части Мангистауской области возможна жара до 38 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

31 августа днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985408-zhara-do-39-gradusov-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-ryade-regionov-kazahstana/