Причину гибели большинства тюленей в Мангистауской области назвали эксперты

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Специалисты провели обследование останков тюленей на побережье полуострова Тупкарага в Мангистауской области и назвали вероятную причину гибели большинства этих животных. Теперь для сохранения тюленей планируется создать специальные резерваты.

По данным экспертов неправительственного учреждения "Эко Мангистау", результаты обследования обнаруженных останков тюленей на западном побережье полуострова Тупкараган показали, что причиной гибели большинства ластоногих служат рыболовные сети, передает издание Lada.kz.

"Морской мусор на побережье был также обнаружен в огромном количестве: каждый километр пути при обследовании шириной от 50 до 100 метров содержал в среднем 120 килограмм пластиковых бутылок и других твердых бытовых отходов", – сообщили в экологической организации.

В 2022 году в регионе проводится обследование и очищение северного побережья полуострова Тупкараган от брошенных рыболовных сетей и мусора. Отмечается, что также будут очищены прилегающие акватории залива Мангистау.

Работы будут проводиться с 1 по 20 сентября в рамках программы "Сохранение популяции каспийского тюленя".

"Исследования 2020 года показали, что на участке Тюленьих островов наиболее загрязненным участком является остров Кулалы, куда прибивается и сбрасывается большое количество сетей (почти 62%) среди четырех обследованных островов – Подгорный, Морской, Рыбачий, Кулалы. Следовательно, остров Кулалы служит "приемником" брошенных рыболовных сетей на осетровые виды рыб", – отметили экологи.

Сейчас для разработки комплексной программы Актауского филиала научно-исследовательского института по проблемам Каспия из областного бюджета выделено 40 миллионов тенге.

"Международный научный комплекс "Астана" разработал и завершил программу улучшения экологической обстановки в Мангистауской области до 2026 года. Эти 27 научно-прикладных исследовательских проектов программы направлены в соответствующие органы для реализации", – заявила руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Динара Енсеген.

В 2021 году, по словам специалиста, также была разработана дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Мангистауской области.

"Пунктом 33 Дорожной карты предусмотрено проведение научно-исследовательской работы, создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва.

По итогам данного мероприятия планируется создание трех государственных природных резерватов республиканского значения. В настоящее время соответствующие работы проводятся с министерством", – сообщила Динара Енсеген.

О причинах гибели тюленей на Каспии также высказывался министр экологии Сериккали Брекешев.

Напомним, что ранее экологи назвали причины нападения тюленей на людей в Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985370-prichinu-gibeli-bolshinstva-tyuleney-v-mangistauskoy-oblasti-nazvali-eksperty/