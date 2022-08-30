Юношу, который незаконно установил "мигалки" на авто, задержала полиция в Алматы

Автомобиль на эвакуаторе. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Алматы задержали и наказали нарушителя общественного порядка, который незаконно установил на свой автомобиль свето-звуковые сигналы, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили сотрудники полиции, в Алматы был задержан и привлечен к ответственности "активный участник нарушения общественного порядка".

"Это гражданин Н., 2003 года рождения, являющийся жителем Карасайского района Алматинской области, который вместе с другими участниками дорожного движения грубо нарушил нормы ПДД и покой граждан", – заявили в УМПС ДП города Алматы.

Отмечается, что действия нарушителя квалифицируется по части 2 статьи 603 КоАП РК "Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб".

"Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку. Факт незаконной установки свето-звуковых сигналов подтвержден", – добавили стражи порядка мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985366-yunoshu-kotoryy-nezakonno-ustanovil-migalki-na-avto-zaderzhala-politsiya-v-almaty/