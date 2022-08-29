До 38 градусов жары ожидается в Казахстане в последние дни лета

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какую погоду ждать казахстанцам в последние августа и в первый день осени этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

По прогнозам синоптиков, с 30 августа по 1 сентября на погоду на большей территории Казахстана будет влиять обширный северо-западный антициклон. Благодаря ему почти по всей стране сохранится теплая погода без осадков.

Однако 31 августа и 1 сентября на западе Западно-Казахстанской, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются дожди, грозы и усиление ветра.

При этом почти по всей стране ожидается значительное потепление - столбики термометров на большей части страны поднимутся до +25...+35 градусов, на западе и юге - до +30...+38 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985318-do-38-gradusov-zhary-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-poslednie-dni-leta/