Устроивших дрифт на парковке супермаркета водителей ищет полиция Алматы (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы водители нескольких авто устроили дрифт на парковке одного из супермаркетов. Теперь автолюбителей ищет полиция, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал один из Telegram-каналов.

По данным авторов поста, экстремальная езда была заснята на парковке супермаркета на пересечении улицы Момышулы и проспекта Рыскулова.

"Четкие пацаны хотят, чтобы их оштрафовали по полной", - говорится в подписи к посту.

Кадры прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

"В настоящее время проводятся проверочно-установочные мероприятия, по результатам которых каждый из участников этого беспредела будет установлен и привлечен к ответственности", - сообщили в пресс-службе ДП.

Действия водителей в полиции назвали непозволительными.

"Каждый участник дорожного движения должен понимать, что подобное вопиющее поведение несет за собой ответственность", - напомнили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985316-ustroivshih-drift-na-parkovke-supermarketa-voditeley-ischet-politsiya-almaty-video/