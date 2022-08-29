"Семь кругов ада": казахстанка рассказала, как пыталась получить помощь для дочери-школьницы

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Жительница Уральска Татьяна рассказала, через что ей пришлось пройти, чтобы добиться выплаты в 37 тысяч тенге для дочери-школьницы. Своей историей Татьяна поделилась с изданием "Мой город".

Татьяна воспитывает двоих дочерей, младшая из которых учится в шестом классе. По словам женщины, она относится к категории неполной семьи и претендует на государственные выплаты к школе по потере кормильца.

"Для семей, где каждая копейка на счету, 37 тысяч тенге не помешают, чтобы одеть ребенка к школе. После того, как информация появилась в СМИ, я стала узнавать о положенных выплатах, позвонила в городской отдел образования, оттуда меня отправили в школу. Там мне сначала ответили, что никаких официальных приказов сверху и писем для этого не было. Затем сказали, что помощь есть, но кому она положена, так узнать не удалось", - рассказывает женщина.

После этого Татьяна решила прийти к акиму Уральска на встречу с населением и там выяснить о положенных выплатах. Ее приняла заместитель отдела образования Уральска, успокоила и заверила, что выплаты женщине полагаются, нужно лишь оставить в школе заявление.

"Пошла в школу, написала заявление. При этом у меня не спросили ни счета для перечисления суммы, ни уточняющих данных. А спустя неделю раздался звонок от социального работника и сказали вновь, что выплаты нам не положены. Дальше меня выслушивать не захотели.

Знаете, сколько у меня таких же как я знакомых, которые не могут добиться своих выплат? Соцработники футболят и говорят, что вместо выплат предоставят канцтовары. Но мы на это не согласны, пусть нам дадут деньги, а мы отчитаемся по чекам о купленных вещах", - говорит мама шестиклассницы.

Татьяна задается вопросом, почему родители должны "пройти семь кругов ада", чтобы получить законные выплаты.

В пресс-службе управления образования ЗКО заявили, что, согласно разъяснений администрации школы, Татьяна внесена в список получателей финансовой помощи по всеобучу в списке "иные категории, определяемые коллегиальным органом организации образования".

В итоге позже с горожанкой связался школьный социальный работник и сообщил, что выплаты ей все же положены.

Напомним, ранее жительница Жетысуской области показала школьную форму, выданную ее дочери акиматом - девочка "утонула" в костюме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985311-sem-krugov-ada-kazahstanka-rasskazala-kak-pytalas-poluchit-pomosch-dlya-docheri-shkolnitsy/