Жара до +35 градусов и дождь: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В понедельник, 29 августа, в Нур-Султане и Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков, а в Алматы синоптики обещают дождь. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Нур-Султане сегодня столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов. Осадков в столице не ожидается, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Алматы сегодня ожидается дождь, но, несмотря на осадки, воздух прогреется до +26...+28 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

Жаркая погода без осадков ожидается в Шымкенте - здесь температура воздуха поднимется до +33...+35 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Напомним, сегодня из-за чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985295-zhara-do-35-gradusov-i-dozhd-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/