120 детей потерялись во время концерта в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Накануне в Атырау прошел концерт, который посетило около 15 тыс. человек. Во время мероприятия стражи порядка получили 120 обращений о пропаже детей, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Отмечается, что концерт проходил в вечернее время.

Все дети были найдены в промежутке времени от 15 минут до 1 часа и благополучно переданы родителям, подчеркнули полицейские.

Напомним, что около двух недель назад казахстанцы следили за поисками 11-летнего мальчика, который пропал в Восточно-Казахстанской области. 14 августа ребенок ушел из дома в Усть-Каменогорске и не вернулся. Через несколько часов его родные сообщили о пропаже в полицию. Правоохранители приступили к поискам.

Мальчика в яме в районе моста нашел сотрудник СОБРа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985286-120-detey-poteryalis-vo-vremya-kontserta-v-atyrau/