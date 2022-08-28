Погоду без осадков пообещали в крупнейших городах Казахстана

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Погода без осадков ожидается в воскресенье, 28 августа, в трех крупнейших городах Казахстана – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается погода без осадков, вероятна переменная облачность. Днем в городе будет тепло – +27…+29 градусов. Сильного ветра не прогнозируется – его скорость будет достигать 2-7 м/с.

Астанчан тоже ожидает хорошая погода - осадков не прогнозируют, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +22…+24 градуса. Как сообщили специалисты метеослужбы, скорость ветра сегодня в столице составит 7-12 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечная погода, возможна небольшая облачность. Температура воздуха днем поднимется до отметки +32…+34 градуса. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985251-pogodu-bez-osadkov-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/