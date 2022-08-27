Еще одну улицу на левобережье Нур-Султана закроют на ремонт

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Нур-Султане начинается ремонт дорожного полотна по улице Акмешит, в связи с чем улица будет временно недоступна для водителей, передает официальный сайт акимата столицы.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 28 по 31 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Акмешит от улицы Достык до улицы Сыганак.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении транспортного управления.

Ранее сообщалось, что в столице вновь временно перекроют участок проспекта Кабанбай батыра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985243-esche-odnu-ulitsu-na-levoberezhe-nur-sultana-zakroyut-na-remont/