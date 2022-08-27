Жительница Уральска спустя 28 лет встретилась с матерью

Любовь Клейменова и ее мать Вера Черноярова. Фото: mgorod.kz

История жительницы Уральска, которая нашла свою родную мать спустя 28 лет, получила продолжение. Женщина приехала к дочери из России и теперь будет с ней жить, передает "Мой город".

Еще в свои 11 лет Любовь Клейменова увидела свидетельство о смерти матери. Однако спустя 28 лет выяснилось, что женщина жива и находится в России. Жительница Уральска сделала все, чтобы вернуть ее на родину. Сейчас мать с дочерью воссоединились.

"Мне пришлось аннулировать ее свидетельство о смерти в суде с моим дедушкой, потому что именно он оформлял опеку на меня и делал эти документы. Затем я поехала за ней. Всю дорогу я очень сильно волновалась, при встрече мы просто обняли друг друга и молча плакали. Успокоились. Поговорили. Повезла ее в посольство в Астрахани. Сейчас уже дома", - рассказывает Любовь Клейменова.

По ее словам, мама сейчас осваивается. Внуки все время с ней играют.

"Мама будет жить со мной. Она не видит на оба глаза. Но мне все равно, главное, что она рядом. Я всю жизнь мечтала об этом", - сообщила казахстанка.

Напомним, ранее 36-летняя Любовь Клейменова поделилась своей жизненной историей. Она рассказала, что до 8 лет жила с матерью, а потом ее воспитывали отец и его родители.

В 11 лет ей показали свидетельство о смерти матери. Однако спустя долгие годы выяснилось, что женщина жива, правда, ослепла и живет в России без каких-либо документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985195-zhitelnitsa-uralska-spustya-28-let-vstretilas-s-materyu/