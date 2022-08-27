Решившего сэкономить время водителя Lexus наказали в Павлодаре

Место происшествия. Фото: instagram.com/dp_pavlodar

В Павлодаре привлекли к административной ответственности водителя Lexus, который решил сэкономить время и развернулся на пешеходном переходе. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение от жителей Павлодара. Они прислали фотографии и уточнили, что по проспекту Назарбаева автомобиль Lexus развернулся, проехав по пешеходному переходу.

На место выехали правоохранители. Они установили водителя внедорожника. За движение по пешеходной дорожке в отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК.

Мужчина поделился, что таким образом решил сэкономить время.

Напомним, ранее в Алматы наказали водителя Range Rover после публикации в соцсетях видео с нарушением правил дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985140-reshivshego-sekonomit-vremya-voditelya-lexus-nakazali-v-pavlodare/