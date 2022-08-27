Авиарейсы из Казахстана во Вьетнам запустят с октября

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Представители МИИР РК договорились с вьетнамской стороной о возобновлении пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом. Начать перелеты планируется в октябре. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Председатель КГА Талгат Ластаев обсудил вопросы возобновления регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом с вьетнамским послом в Казахстане Фам Тхай Ньы Май и представителем авиакомпании Vietjet Air Нгуен Чи Там.

"В ходе встречи вьетнамская сторона выразила готовность в выполнении регулярных пассажирских рейсов в Казахстан", – отметили в КГА.

Открытие первого рейса авиакомпании Vietjet Air по маршруту "Камрань – Алматы" запланировано на 10 октября. Кроме того, авиакомпания планирует запуск рейсов из города Камрань в Нур-Султан.

Рейсы будут выполняться с частотой 2-3 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus А-330.

"В настоящее время авиакомпания Vietjet Air готовится к прохождению аккредитации в качестве иностранного авиаперевозчика на территории Казахстана.

Сторонами была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами", – добавили представители ведомства.

Ранее сообщалось, что работа по возобновлению авиарейсов ведется совместно с авиационными властями Вьетнама.

Также стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев намерен посетить с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985106-aviareysy-iz-kazahstana-vo-vetnam-zapustyat-s-oktyabrya/