Когда будут известны итоги распределения грантов в колледжи Казахстана в 2022 году

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Сегодня в управлении департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения во время прямого эфира сообщили о датах объявления итогов распределения грантов в колледжи Казахстана в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава управления Алтай Рахимберлин, с 25 июня по 25 августа в Казахстане осуществлялся прием документов в организации технического и профобразования.

Из 180 тысяч абитуриентов, подававших заявки в колледжи, 120 тысяч прошли на грант.

"По педагогическим и медицинским специальностям с 26 по 28 августа будут объявлены итоги конкурсов.

Напомню, что сейчас в колледжи по рабочим специальностям и специальностям третьего звена экзамены не проводятся. По рабочим специальностям в колледжи принимают по итогам собеседования, по специальностям третьего звена и прикладного бакалавра студенты принимаются на основе среднего балла аттестата.

По педагогическим, медицинским и творческим специальностям сдают спецэкзамены, творческие экзамены и собеседования", - сообщил спикер.

Он добавил, что на востребованные специальности - это медицинские, педагогические и IT - образуется большой конкурс.

"Те, кто не прошел на гранты, могут переориентироваться и пойти на другие специальности, которые сейчас не освоены. Для этого нужно обратиться в отдел технического и профессионального образования управления образования либо позвонить в департамент", - сообщил Рахимберлин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985029-kogda-budut-izvestny-itogi-raspredeleniya-grantov-v-kolledzhi-kazahstana-v-2022-godu/