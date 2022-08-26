Тепло на юге и заморозки на севере: какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

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В ближайшие три дня, с 27 по 29 августа, в некоторых регионах страны прогнозируются заморозки. В других же частях Казахстана можно ожидать теплую и солнечную погоду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в западных и южных регионах Казахстана в следующие три дня сохранится солнечная и жаркая погода.

На остальной территории страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут дожди с грозами и усилением ветра. На севере, востоке и в центре Казахстана в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы.

В целом метеорологи прогнозируют следующий температурный фон:

дневные температуры воздуха на западе Казахстана сохранятся в пределах +31...+39 градусов;

Казахстана сохранятся в пределах +31...+39 градусов; на северо-западе – до +23...+34 градусов;

– до +23...+34 градусов; на севере прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха от +17...+22 градусов до +20...+25 градусов;

прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха от +17...+22 градусов до +20...+25 градусов; в центре страны предполагается колебание температуры воздуха от +23...+31 градуса до +18...+28 градусов;

страны предполагается колебание температуры воздуха от +23...+31 градуса до +18...+28 градусов; на востоке понижение от +20...+30 градусов до +13...+23 градусов;

понижение от +20...+30 градусов до +13...+23 градусов; основной фон температуры воздуха на юге республики – до +25...+37 градусов;

республики – до +25...+37 градусов; на юго-востоке – до +20...+32 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984983-teplo-na-yuge-i-zamorozki-na-severe-kakoy-budet-pogoda-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/