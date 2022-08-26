Цены на сжиженный газ незаконно завышали в Мангистауской области

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Прокуратура Мангистауской области провела проверку субъектов на рынке сжиженного нефтяного газа и выявила факты сговора и завышения цен. Несколько десятков владельцев АГЗС были оштрафованы, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что во исполнение поручения президента прокуратура Мангистауской области провела проверки на рынке сжиженного нефтяного газа. В ходе них были выявлены факты антиконкуретного соглашения – цены на СНГ были одновременно повышены.

"По результатам прокурорского реагирования на 54 владельцев АГЗС, а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы, конфискован монопольный доход на сумму более 60 млн тенге", – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что были выявлены факты сговора между субъектами рынка СНГ, когда применялось специальное программное обеспечение для манипуляции итогами торгов на электронной торговой площадке.

Тем не менее, как подчеркнули представители прокуратуры, досудебное расследование в отношении виновных лиц было прекращено по акту амнистии.

"Прокуратура предупреждает о недопустимости антиконкурентных действий на рынке СНГ", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984978-tseny-na-szhizhennyy-gaz-nezakonno-zavyshali-v-mangistauskoy-oblasti/