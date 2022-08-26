Два земельных участка в центре Алматы могут изъять и разбить там скверы

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Два земельных участка в центре Алматы могут изъять в собственность в города. Об этом сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района. В дальнейшем там будут организованы места отдыха для горожан, передает корреспондент NUR.KZ.

"14 июля текущего года было принято постановление акимата Алматы по изъятию земельных участков на Наурызбай батыра - Жибек жолы, площадью 19 соток и на Сейфуллина - Толе би, площадью 2,2 сотки.

На сегодня проводится независимая оценка стоимости земельных участков, которая будет завершена до 2 сентября, и переговоры с собственниками", - рассказал аким.

По его словам, если будет достигнуто соглашение, то участки будут выкуплены до конца года.

В дальнейшем планируется благоустроить и озеленить их, создав место для досуга и отдыха жителей района.

"Работу проведем уже в следующем году", - заявил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984923-dva-zemelnyh-uchastka-v-tsentre-almaty-mogut-izyat-i-razbit-tam-skvery/