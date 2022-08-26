Жителей Усть-Каменогорска напугал цвет воды в протоке Иртыша. Экологи взяли пробы

Кадр из видео: КТК

Цвет воды в протоке Иртыша напугал жителей Усть-Каменогорска - горожане снимают на видео и выкладывают в Сеть ролики с белым пятном в водоеме. Они опасаются, что неизвестное вещество может попасть в водозабор, передает сайт телеканала КТК.

Жители пожаловались на выбросы и неприятный запах. Белое пятно в реке, как отметили корреспонденты, горожане заметили еще в выходные. По их словам, вода в реке стала мутной, а на берегу появились разводы. Также жители города заявили, что вместе с этим появился резкий запах.

Местные предположили, что в воду сбрасываются отходы.

На место событий выехали экологи и уже взяли пробы. Тем не менее, по информации корреспондентов, сказать, почему вода окрасилась в белый цвет, специалисты пока не могут.

Источник загрязнения тоже остается невыясненным.

"Специалистами департамента экологии по ВКО был осуществлен оперативный выезд на место. И факт загрязнения сточными водами подтвердился. Но выявить потенциального источника загрязнения не удалось. Было направлено письмо в акимат города Усть-Каменогорска для организации выезда по определению именно потенциального источника загрязнения", - заявила специалист отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по ВКО Айнагуль Токанова.

Источник: сайт телеканала КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984891-zhiteley-ust-kamenogorska-napugal-tsvet-vody-v-protoke-irtysha-ekologi-vzyali-proby/