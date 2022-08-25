Гранату нашли в одном из парков Петропавловска

Найденная граната. Фото: polisia.kz

Полицейские выехали на сообщение о гранате на территории парка в Петропавловске. Предмет обнаружил работник парка во время скоса травы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел на территории Старого парка. Прохожий, найдя подозрительный предмет, сообщил сотруднику батальона патрульной полиции, который, неся службу на модульном посту, совершал обход территории.

Он уже передал информацию на канал "102". Сам патрульный при этом оставался на месте до прибытия экстренных служб, чтобы не допустить людей к потенциально опасному предмету.

На место прибыли взрывотехники – они изучили предмет и выяснили, что эта была учебная граната типа УЗРГМ для проведения занятий по начальной военной подготовке. Опасности она, как подчеркнули в полиции, не представляла.

"При обнаружении предмета, схожего со взрывным устройством, следует действовать именно так: незамедлительно сообщить о нем в полицию, ни в коем случае не прикасаться к нему, никуда не переносить, по возможности принять меры к ограждению данного предмета. При подобных сигналах на место происшествия направляются сотрудники службы патрульной полиции – для обеспечения общественной безопасности, и взрывотехники – для осмотра и обезвреживания", – рекомендовали полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984806-granatu-nashli-v-odnom-iz-parkov-petropavlovska/