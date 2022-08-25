Пропавшего при загадочных обстоятельствах 18-летнего парня нашли мертвым в ЗКО

Погибший Ерасыл Тулеугали. Фото: mgorod.kz

В Западно-Казахстанской области четыре дня назад пропал 18-летний Ерасыл Тулеугали. К сожалению, стало известно, что парня нашли мертвым. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает "Мой город".

Жительница Уральска Жанат Хамидуллина рассказала изданию, что ее сын исчез при загадочных обстоятельствах.

18-летний Ерасыл Тулеугали был студентом третьего курса колледжа. На каникулах молодой человек решил поехать к родственникам в Акжаикский район и помочь по хозяйству.

"В воскресенье, 21 августа, в сарае произошел пожар, горело сено. Брат мужа сказал своим сыновьям и Ерасылу, чтобы те отогнали скотину подальше.

Мальчишки так и сделали, после чего Ерасыл сказал остальным, чтобы они возвращались домой, а ему якобы нужно поговорить и остался на берегу реки. После этого его никто не видел, искать начали сразу же. Может, он испугался чего-то, был в шоковом состоянии", - поделилась женщина.

Парень должен был вернуться в Уральск 25 августа.

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что сегодня водолазы нашли и извлекли из реки Урал тело пропавшего. На нем была одежда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984796-propavshego-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah-18-letnego-parnya-nashli-mertvym-v-zko/