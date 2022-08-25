Полуторагодовалый ребенок оказался запертым в авто в Атырау
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В Атырау полуторагодовалый ребенок оказался запертым в автомобиле. Инцидент произошел сегодня утром. На место выехали спасатели. Об этом сообщает ДЧС региона на своей официальной странице в Instagram.
По информации ведомства, 25 августа в 08.28 часов поступило сообщение о том, что в микрорайоне Геолог в Атырау в запертой машине находится малолетний ребенок.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Здесь они выяснили, что в заблокированном автомобиле остался полуторагодовалый малыш.
Рядом с машиной стояла его мама. Сотрудники успокоили женщину и с помощью аварийно-спасательных средств смогли открыть дверь.
Ребенок был передан матери, в медицинской помощи он не нуждался.
Напомним, ранее в Туркестанской области оказались запертыми в машине в жару 5-летняя девочка и младенец.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984785-polutoragodovalyy-rebenok-okazalsya-zapertym-v-avto-v-atyrau/