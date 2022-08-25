"Обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа": казахстанцев предупредили о мошенниках

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Зампредседателя правления по экономике и финансам "КазМунайГаза" Даурен Карабаев на брифинге призвал казахстанцев не верить предложениям инвестировать деньги якобы в нацкомпанию. Подобную схему, по его словам, используют мошенники, передает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Карабаев сообщил, что в последнее время казахстанцам предлагают заработать на продаже нефти и газа.

"Хотим предупредить всех казахстанцев о мошенниках, которые предлагают инвестировать деньги якобы в КМГ и в обмен обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. Мы хотим заявить, что распространяемые рекламные заявления являются недостоверными и носят мошеннический характер", – отметил спикер.

По его словам, нацкомпания инициировала обращение в правоохранительные органы, и по всем этим фактам в Департаменте полиции Нур-Султана возбуждено соответствующее уголовное дело.

"С июня уже ведется расследование. Просим всех казахстанцев быть бдительными, вся информация о деятельности компании доступна на нашем официальном сайте. Просим обращаться только в официальные источники", – призвал Карабаев.

Ранее уже сообщалось о том, реклама об инвестициях в проекты "КазМунайГаз" оказалась уловкой мошенников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984779-obeschayut-bystruyu-pribyl-ot-prodazhi-nefti-i-gaza-kazahstantsev-predupredili-o-moshennikah/