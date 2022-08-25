Мужчину выволокли из мечети в пригороде Атырау (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: azh.kz

В соцсетях появилось видео, на котором парня, пришедшего в мечеть села Кызылбалык в пригороде Атырау, другие прихожане силой выволакивают на улицу. Инцидент прокомментировал главный имам мечети Атырауского сельского округа, передает "Ак Жайык".

Видео инцидента, произошедшего в пригороде Атырау, распространяется в социальных сетях.

Как выяснилось, мужчина пришел в мечеть и не слушал проповеди имама, а демонстративно занимался своим телефоном. В ответ на замечания он поднял шум.

"После этого прихожане вынуждены были выпроводить его из мечети", - пояснил главный имам мечети Атырауского сельского округа Санат Булекбай.

Оказалось, что позже прихожане привели молодого человека в комнату наиб-имама, после беседы с которым он извинился перед присутствовавшими.

Имам отметил, что ранее мужчину неоднократно предупреждали из-за неподобающего поведения во время проповедей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984717-muzhchinu-vyvolokli-iz-mecheti-v-prigorode-atyrau-video/