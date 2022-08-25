Популяция голубей резко выросла в Алматы. Почему это опасно, объяснили эксперты

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Орнитологов и медиков беспокоит резкий рост популяции голубей в Алматы. Специалисты предупреждают, что эти птицы являются переносчиками серьезных заболеваний, при этом их численность в мегаполисе никто не регулирует, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, за последние годы количество голубей в Алматы увеличилось до нескольких сотен тысяч.

Эксперты предупреждают: пернатые способны нанести серьезный урон городской инфраструктуре и угрожать здоровью местных жителей. В европейских странах их даже называют "крылатыми крысами", поскольку они являются переносчиками около 90 возбудителей разных инфекций. И практически каждая птица точно болеет либо трихомонозом, либо орнитозом.

Врачи настоятельно простят горожан не кормить птиц и по возможности держаться от них подальше: пока человек кормит голубей, он рискует подхватить какую-нибудь инфекцию. Например, орнитоз.

Сами птицы всеядны и непривередливы, часто питаются на городских свалках. Поэтому орнитологи уверяют: даже находясь рядом с голубями можно заразиться. Многие заболевания передаются воздушно-пылевым путем. В группе риска дети до 3 лет.

"Голуби обитают в чердаках, в тех местах, где есть грызуны, и поэтому они лапками могут наступать на те же фекалии грызунов, на свои фекалии. И этим самым они передают инфекцию. Нужно просто соблюдать гигиену, меньше обитать в окружении голубей и не давать, чтобы голуби садились на вас", – советует орнитолог Василя Салахова.

Между тем биолог Сергей Скляренко считает, что популяцию голубей в Алматы давно пора контролировать. Рост численности этих пернатых может грозить настоящей эпидемией – тем более что за последние годы в городе их стало заметно больше.

"Голуби создают несколько проблем. Во-первых, голубиные экскременты достаточно сильно портят памятники. Поэтому численность голубей, безусловно, необходимо как-то контролировать. То есть нельзя устраивать для голубей вот такой кормовой безлимит, не учитывая того вреда, который они потенциально могут приносить", – считает директор Центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко.

В Европе уже давно поняли: от голубей проблем больше, чем пользы. Из-за способности разносить инфекции этих птиц там прозвали "летающими крысами". Во многих городах даже действует запрет на кормление пернатых. Нарушителям грозит штраф. Так, например, в Париже он составляет 180 евро (83 тыс. тенге), в Лондоне – 200 фунтов стерлингов (109 тыс. тенге), а в Венеции – 600 евро (276 тыс. тенге).

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984696-populyatsiya-golubey-rezko-vyrosla-v-almaty-pochemu-eto-opasno-obyasnili-eksperty/