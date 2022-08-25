Героя ролика об "ОПГ, которую крышует полиция", задержали в Жетысу (видео)

Фото: polisia.kz

В Жетысуской области полицейские задержали водителя тонированной Toyota Camry с подложными номерами, ролик с которой ранее появился в соцсетях. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

В официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК уточняется, что ранее в TikTok появилась публикация с тонированной Toyota Camry. В подписи к ролику говорилось, что на машине передвигается "Куат Борода ОПГ", которого якобы "крышует полиция Алакольского РОП".

Как выяснили полицейские, видеозапись была сделана два месяца назад. Водителем Toyota Camry оказался 32-летний житель Алакольского района. Его задержали и доставили в полицию.

Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку, а в отношении автолюбителя составили несколько адмпротоколов – за тонировку передних боковых стекол автомашины, использование подложных номерных знаков и нарушение требований ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984689-geroya-rolika-ob-opg-kotoruyu-kryshuet-politsiya-zaderzhali-v-zhetysu-video/