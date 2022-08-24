Алматинцев призвали отправлять полицейским видео и фото плюющихся горожан

Кадр из видео: polisia.kz

В полиции Алматы попросили жителей города сообщать стражам порядка о гражданах, которые плюются и мусорят в общественных местах. Сделать это можно через мобильное приложение, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Фото и видео с плюющимися нарушителями полицейские Алматы призывают отправлять через приложение "102".

"Призываем отправлять иллюстрации с нарушениями общественного порядка и загрязнения мест общего пользования. 20 операторов в круглосуточном режиме через указанный ресурс принимают видеозвонки, аудио- или SMS-сообщения.

О принятых мерах авторы обращения информируются в надлежащем порядке", – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

Он отметил, что жители Алматы активны и вносят свою лепту в обеспечении правопорядка. По доступным каналам связи они сигнализируют о мелких правонарушениях.

"С начала года посредством приложения "102" граждане выслали порядка 500 сообщений. Самые частые – сигналы о плюющихся лицах. Всего с начала года за это правонарушения к административной ответственности, согласно части 2 статьи 434 КРКобАП, привлечены 5 613 человек", – подчеркнул полицейский.

По словам спикера, за семь месяцев текущего года на территории мегаполиса выявлено 17 152 факта нарушения правил благоустройства города, 11 481 факт распития алкогольных напитков в общественном месте, 5 494 факта нарушения тишины, 3 077 фактов нарушения запрета курения, а также 505 мелких хулиганств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984642-almatintsev-prizvali-otpravlyat-politseyskim-video-i-foto-plyuyuschihsya-gorozhan/