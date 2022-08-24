Туристы заблудились по пути на Кольсайские озера

Кадр из видео: ДЧС Алматинской области

Троих заблудившихся туристов спасли в Уйгурском районе сотрудники ДЧС Алматинской области. Мужчины сбились с запланированного маршрута, а после – разделились, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел накануне, 23 августа. В 10:30 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что трое мужчин (один 1983-го и двое – 1981 годов рождения) заблудились в Уйгурском районе на участке Темирлик Сумбинского сельского округа.

На место событий направили 3 поисковые группы из числа сотрудников ДЧС и сотрудников нацпарка "Чарын". Всего в поиска было задействовано 11 человек и 3 единицы техники.

В час дня спасателям удалось отыскать одного из пропавших туристов – мужчину 1983 года рождения. Выяснилось, что он не рассчитал свои силы и решил остаться, пока его товарищи отправились на поиски воды.

В 14:45 были найдены остальные члены группы. Отмечается, что в медпомощи туристы не нуждались.

Как оказалось, все трое сбились с запланированного маршрута, который начинался с Чарынского каньона и должен был закончиться на Кольсайских озерах.

Также стало известно, что мужчина 1983 года рождения решил вернуться в Алматы, остальные двое продолжили свой путь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984591-turisty-zabludilis-po-puti-na-kolsayskie-ozera/