Как не стать жертвой мошенников при аренде жилья в Алматы, рассказали эксперты

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Как снять безопасно квартиру и не попасть на удочку мошенников при аренде жилья в Алматы, рассказала советник президента Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент NUR.KZ.

Риск оказаться жертвой мошенников, говорит Лукьяненко, появляется тогда, когда арендатор пытается сэкономить.

"Риэлторская услуга подразумевает подбор варианта аренды, проверку права владения и распоряжения объектом недвижимости, организацию показа, обсуждение условий договора и помощь сторонам в его заключении. За свои услуги риэлтор озвучивает сумму.

И есть услуги информационного характера, когда агентства публикуют под видом риэлторских услуг. Не думайте, что в два раза дешевле будет такой же продукт. Если вы начали искать и видите, что аренда квартиры стоит 200 тысяч, но вдруг находите такую же квартиру за 120 тысяч тенге, то значит, что с объектом что-то не так", - говорит представитель Ассоциации.

По словам спикера, многие попадаются на удочку информационщиков, когда заключается договор на предоставление номеров владельцев квартир. Ответственности при этом компания не несет. А когда арендатор начинает звонить по предоставленным номерам, оказывается, что часть номеров "не отвечают", а другая часть номеров принадлежит людям, которые не сдают квартиры в аренду.

Когда пострадавшие начинают требовать возврата денег, то им предлагают внимательно прочитать уже подписанный договор.

Также она рассказала, что нужно при мониторинге сайтов внимательно смотреть на размещенные объявления.

"Если фотографии вам кажутся привлекательными, а цена кажется еще более привлекательной, то это первое, что должно насторожить. Большая часть мошенников сопровождают рекламное объявление красивыми фотографиями, при этом предлагают заниженную цену", - говорит Лукьяненко.

Представитель Ассоциации риелторов отметила, что нередко публикаторы объявлений позиционируют себя как риелторы.

"Как правило, риэлтору платят по факту совершения услуги. Мы не работаем на условиях предоплаты. Мы согласовали со сторонами все нюансы, помогли заключить договор - наша услуга выполнена. Никакой предоплаты ни по каким телефонам, пока вы не видели объект недвижимости и не убедились, какую услугу вам показывают. Читайте договоры", - заявила спикер.

Ранее Лукьяненко рассказывала о том, почему важно заключать договор аренды и кто несет ответственность за испорченное имущество или прорыв трубы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984582-kak-ne-stat-zhertvoy-moshennikov-pri-arende-zhilya-v-almaty-rasskazali-eksperty/