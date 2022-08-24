Очередное похолодание ожидается на большей части Казахстана

Иллюстративное фото: ДЧС СКО

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается в регионах Казахстана во второй половине недели - с 25 по 27 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

Согласно прогнозам синоптиков, в западных и южных регионах республики сохранится солнечная и жаркая погода.

Однако в северных, центральных и восточных регионах страны погоду обусловит ложбина северного циклона, с которой ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, к концу недели в северных регионах ожидается заметное похолодание.

Температурный фон в дневное время в ближайшие трое суток составит:

на западе в пределах +27...+38°С,

на северо-западе снизится с +25...+32°С до +20...+28°С,

на севере похолодает с +22...+27 до +18...+23°С,

в центре и на востоке страны +18...+28°С,

на юге +28...+35°С,

на юго-востоке +20...+30°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984566-ocherednoe-poholodanie-ozhidaetsya-na-bolshey-chasti-kazahstana/