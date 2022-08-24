Ремонт проспекта Кабанбай батыра в Нур-Султане: полиция обратилась к водителям

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В столице ведется ремонт дорожного полотна некоторых улиц и проспектов, в связи с чем проезд по определенным участкам дорог будет временно ограничен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Из-за ремонта дорожного полотна движение по проспекту Кабанбай батыра от канала Нура-Ишим до транспортной развязки Южной объездной дороги будет поэтапно ограничено с 24 по 26 августа.

Так, 24 августа будет перекрыто от канала Нура-Ишим до перекрестка с проспектом Мангилик Ел.

25 августа будет ограничено движения для автотранспорта от перекрестка с проспектом Мангилик Ел до улицы Жанадария.

"Жители поселка Пригородный и дачного массива смогут выезжать на проспект Кабанбай батыра в районе канала Нура-Ишим в направлении проспекта Туран, будет доступен и проезд через улицу Арнасай на Южную объездную дорогу", - уточнили в полиции.

26 августа будет закрыто движение от улицы Жанадария до транспортной развязки Южной объездной дороги.

"Просим принять во внимание указанные изменения, отнестись с пониманием и до завершения ремонтных работ заблаговременно планировать свои маршруты, исключая из него закрытые участки. Водителям, следующим в аэропорт, маршрут планировать по Южной объездной дороге", - добавили в полиции.

По всем вопросам и предложениям по части дорожного движения астанчане могут обратиться по номерам телефонов 69-75-75, 71-69-77 или через WhatsАpp по номеру 8-705-295-86-20.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984538-remont-prospekta-kabanbay-batyra-v-nur-sultane-politsiya-obratilas-k-voditelyam/