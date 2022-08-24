Жующих мусор горных козлов в нацпарке сняли на фото на юге Казахстана

Фото: otyrar.kz / Дана Мадалиева

Гиды сняли на фото и видео горы мусора в Сайрам-Угамском национальном парке в Туркестанской области. На кадрах видно, что среди составленных туристами пластика, коробок и пакетов пасутся горные козлы, передает Otyrar.kz.

Гид Лидия Моисеева рассказала изданию, что неубранные за собой пикники встречаются почти повсеместно.

"Чем популярнее место, тем больше мусора. Соответственно, это никто не убирает, если только волонтеры и туристы, любящие горы. Экосбор в нацпарке подразумевает за собой только вывоз мусора, но никак не уборку. По ущельям нет баков для сбора мусора.

У нас каждое ущелье в ужасном состоянии. Особенно грязно там, где просто люди устраивают ленивые пикники - лежат на боку, жарят шашлыки", - поделилась казахстанка.

В теплое время года, в сезон отпусков отходов становится еще больше. На территории нацпарка нет специальных мусорных баков, как и людей, следящих за чистотой - все только на совести самих отдыхающих.

"Ходим еще в горы в Алматы, это небо и земля. Разница в воспитанности огромная, ущелья там чистые, хотя активные походы там популярнее", - рассказала Лидия.

Фото: otyrar.kz / Дана Мадалиева

Уникальные дикие животные, встречающиеся на мусорных свалках оставленными людьми, уже не редкость для гидов и любителей походов в горы. Эко-активисты призвали чиновников обратить внимание на эту проблему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984519-zhuyuschih-musor-gornyh-kozlov-v-natsparke-snyali-na-foto-na-yuge-kazahstana/