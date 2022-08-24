Проспект Кабанбай батыра снова перекроют в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Участок проспекта Кабанбай батыра от канала Нура - Есиль до развязки в аэропорт перекроют на три дня - с 24 по 27 августа, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, начался ремонт дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра.

В связи с этим с 24 по 27 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от канала Нура - Есиль до транспортной развязки в аэропорт.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - добавили в ведомстве.

Напомним, несколько дней назад участок проспекта Кабанбай батыра от улицы Сарайшык до улицы Конаева уже перекрывали для ремонта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984513-prospekt-kabanbay-batyra-snova-perekroyut-v-nur-sultane/