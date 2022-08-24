Жаркая погода без осадков ожидается в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте

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Теплая погода без осадков ожидается сегодня, 24 августа, в трех мегаполисах страны - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в Алматы сегодня столбики термометров покажут +26...+28 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Нур-Султане будет немного холоднее - воздух прогреется лишь до +20...+22 градусов. Кроме того, в столице ожидается усиление ветра до 9-14 м/с.

Жару до +30...+32 градусов обещают синоптики жителям Шымкента - здесь ожидается солнечная погода без осадков. Однако горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984511-zharkaya-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-almaty-nur-sultane-i-shymkente/