Водитель притворился пассажиром перед полицейскими в Таразе (видео)

Остановленная машина. Кадр из видео: polisia.kz

В Таразе стражи порядка остановили автомобиль, водитель которого быстро пересел с одного сиденья на другое и притворился пассажиром. Однако хитрый шаг его не спас от ареста. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

В Таразе в ночное время правоохранители проводят специальные рейдовые мероприятия.

Так, в ходе патрулирования была остановлена автомашина "ВАЗ-2114" за нарушение правил дорожного движения.

Пока полицейский шел к транспортному средству, водитель быстро пересел на пассажирское сиденье. Стражам порядка мужчина пояснил, что не знает, где водитель, машиной якобы управлял не он.

В ходе проверки выяснилось, что он был за рулем автомобиля, причем находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 608 КоАП РК (Управление ТС в состоянии опьянения). Решением суда он арестован на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984481-voditel-pritvorilsya-passazhirom-pered-politseyskimi-v-taraze-video/