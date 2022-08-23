Стали известны имена обладателей государственных грантов в магистратуру

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Список обладателей образовательных грантов в магистратуру в Казахстане на 2022-2023 учебный год опубликовали в официальном Тelegram-канале Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Эти образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

В этом году на магистратуру было выделено более 13 тыс. грантов. Наиболее востребованными стали такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии" и "Бизнес, управление и право".

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.

В начале текущего месяца отмечалось, что более 50% претендентов на поступление в магистратуру не набрали пороговый балл.

Напомним, ранее Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей государственных грантов на программу бакалавриата.

Также мы писали, что количество негосударственных грантов на обучение в вузе увеличили в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984471-stali-izvestny-imena-obladateley-gosudarstvennyh-grantov-v-magistraturu/