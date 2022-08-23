Высунулся из окна авто и проехал по Экибастузу: пассажира и водителя оштрафовали (видео)

Пассажир высовывается из окна авто. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Экибастуза остановили машину, пассажир которой наполовину высунулся из окна и ехал так по улицам города. Как сам нарушитель, так и водитель авто были наказаны, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В воскресенье, 21 августа, около 18:30 в Экибастузе полицейские заметили автомобиль Mercedes, ехавший по улице Астана. Пассажир наполовину высунул свое тело из окна авто. Сообщается, что транспорт был остановлен за грубое нарушение ПДД.

"Согласно пункту 4.2.3. ПДД пассажирам запрещается открывать двери, а также высовываться в оконные проемы и люки транспортного средства во время его движения", – сообщил и. о. начальника УП города Экибастуза Павлодарской области Толеген Кудайбергенов.

Страж порядка отметил, что за несоблюдение требования по перевозке пассажиров и грузов, в отношении 25-летнего водителя было возбуждено административное производство по статье 593 части 1 КоАП РК.

Также в отношении пассажира составлен административный протокол по статье 615 части 1 КоАП РК "Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил". На него наложен штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге).

Помимо административных протоколов, с нарушителями была проведена беседа о недопущении подобных нарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984416-vysunulsya-iz-okna-avto-i-proehal-po-ekibastuzu-passazhira-i-voditelya-oshtrafovali-video/