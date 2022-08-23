Более 100 владельцев самокатов и мопедов наказали в Алматы за сутки

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114 нарушений ПДД владельцами мопедов, скутеров, самокатов и мотоциклов выявили за одни сутки алматинские полицейские. Об этом сообщается на официальном сайте департамента полиции южной столицы.

В полиции отмечают, что весной и летом стражи порядка усиливают надзор за дорожным движением альтернативного транспорта, то есть мопедов, мотоциклов, скутеров, самокатов и так далее.

Согласно статистическим данным, в весенне-летний период число ДТП с участием мобильного транспорта в южной столице выросло в 4 раза.

"За один день проведения профилактического мероприятия строевыми подразделениями выявлено 114 нарушений ПДД, допущенных мопедистами. Правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 615 Кодекса об административных правонарушениях.

Общая сумма штрафа составила 698 тысяч 364 тенге", - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.

По данным спикера, за 6 месяцев этого года в Алматы зарегистрировали 77 ДТП с участием мопедов и электросамокатов. В результате этих аварий пострадал 81 человек, один человек погиб.

С участием детей на самокатах и скутерах зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых 23 ребенка получили травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ограничить скорость самокатов до 25 км/ч. В МВД заявляли, что основной стандарт для водителей электросамокатов, но разработка правил продолжается. К слову, одним из предложений является также ограничение роста и веса самокатчиков.

За что сейчас могут оштрафовать самокатчиков и мопедистов в Казахстане, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984379-bolee-100-vladeltsev-samokatov-i-mopedov-nakazali-v-almaty-za-sutki/