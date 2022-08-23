Свадебный кортеж устроил беспредел на дорогах Алматинской области (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

В Алматинской области полицейские привлекли к ответственности водителей арендованного кортежа. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские наткнулись на видеоролики, демонстрирующие грубые нарушения правил дорожного движения.

Благодаря розыскным мероприятиям стражам порядка удалось установить личности водителей, нарушивших ПДД, и привлечь их к административной ответственности.

"В ходе проверки установлено, что сельская молодежь арендовала 5 автомашин – две автомашины Lexus GS 300 и три автомашины Toyota Camry. На арендованном автотранспорте устроили кортеж в день свадьбы своего друга по автодороге "Междуреченск – Чапаево", – рассказали в полиции.

В итоге на всех пятерых водителей составили адмпротоколы по двум статьям КоАП РК – "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов" (ст. 593) и "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги" (ст. 601).

"Со всеми участниками кортежа проведена разъяснительная беседа по недопущению впредь аналогичных правонарушений", – добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984337-svadebnyy-kortezh-ustroil-bespredel-na-dorogah-almatinskoy-oblasti-video/